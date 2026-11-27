Спустя неделю после официального релиза Grand Theft Auto 6 хакеры и энтузиасты добились значительного прогресса в переносе игры с консолей Xbox на персональные компьютеры.

По информации профильных изданий, разработчикам неофициальных портов удалось запустить первую главу игры. На торрент-трекерах появляются раздачи, заявленные как версия GTA 6 для ПК, однако их работоспособность независимо не подтверждена.

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Тем временем компания Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games, начала масштабную борьбу с распространением похищенных файлов и неофициальных версий игры.

По требованию правообладателя GitHub заблокировал основной репозиторий проекта Leonida и более 2 тысяч 900 его ответвлений. Компания обвинила разработчиков в нарушении авторских прав и содействии незаконному распространению GTA 6.

Несмотря на блокировки, другие команды продолжают работу над переносом игры на ПК.

Напомним, официальный релиз GTA 6 состоялся 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Rockstar Games пока не объявила дату выхода компьютерной версии.

Таким образом, неофициальная версия игры может появиться на персональных компьютерах раньше официального релиза.