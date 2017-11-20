Президент Кыргызстана признался, что коррупция неискоренима

«Коррупция неискоренима, к сожалению», — заявил сегодня на итоговой пресс-конференции президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, раньше некоторые гордились, что являются мультимиллионерами, хотя всю жизнь трудились на госслужбе. «Прокурор города Бишкека держал зонтик не сам, и за это с работы ушел. Представьте такое в другой стране! Для меня было все равно — родственник мой или сотрудник аппарата — воровать нельзя. Сейчас можно взять долгосрочный кредит под 4 процента и развивать бизнес, будь то фермеры или средний бизнес», — сказал Алмазбек Атамбаев.

«Хочешь быстро разбогатеть — иди в бизнес. Мы сделали так, что воровать стыдно, а раньше это была доблесть. Общество это осуждает. Мы потихоньку возрождаем нравственные ценности. В людях пробудилось чувство гордости, люди стали называть белое белым, а черное — черным», — добавил глава государства.