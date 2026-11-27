В Кыргызстане на перевалах Тоо-Ашуу и Отмок 27 ноября идет снег. Дорожные службы проводят работы по очистке автомобильных дорог и обработке проезжей части противогололедной песчано-соляной смесью. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

На перевале Тоо-Ашуу автодороги Бишкек — Ош сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия № 9 расчищают дорогу от снега и посыпают ее песчано-соляной смесью.

Аналогичные работы ведутся на перевале Отмок трассы Талас — Тараз — Суусамыр. Там сотрудники предприятия № 36 оперативно обрабатывают дорожное покрытие противогололедной смесью.

В то же время на перевале Долон автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт погода ясная, дорога чистая.

По данным министерства, движение транспорта на всех трех перевалах осуществляется без перебоев. Для обеспечения безопасности на дорогах задействована специальная техника, организовано дежурство дорожных служб. Ситуация находится под постоянным контролем.

Водителей призывают учитывать погодные условия, соблюдать Правила дорожного движения, снижать скорость и с пониманием относиться к возможным временным ограничениям.