Депутат Жогорку Кенеша Улукбек Ормонов предложил передать проведение Общереспубликанского тестирования (ОРТ) Министерству просвещения. Об этом он заявил 27 ноября на заседании депутатской группы «Эл үмүтү — Ата Журт».

По его мнению, это позволит направлять поступающие средства в государственный бюджет.

При этом депутат отметил, что Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) проделал большую работу по искоренению коррупции при поступлении в высшие учебные заведения.

«Но, как говорится, мавр сделал свое дело, мавр может уходить», — сказал Ормонов.

Он также поднял вопрос о том, что некоторые вузы не признают результаты ОРТ и требуют от абитуриентов сдавать собственные вступительные экзамены. В частности, депутат привел в пример Кыргызско-Турецкий университет «Манас».

Ормонов считает, что все высшие учебные заведения, работающие на территории Кыргызстана, независимо от формы собственности, должны соблюдать единые правила приема и зачислять абитуриентов с учетом результатов ОРТ.

«Если они работают на территории страны, то закон должен быть един для всех. Соглашения не должны стоять выше законов. Для вузов всех форм собственности правила должны быть едины — принимать по итогам ОРТ», — заявил депутат.

Заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Нарынбек Кубатбек уулу пояснил, что деятельность университета «Манас» регулируется межправительственным соглашением.

По его словам, вуз самостоятельно финансирует грантовые места, поэтому для поступающих предусмотрено дополнительное тестирование с учетом результатов ОРТ.

В ответ Ормонов заявил, что Кыргызстан уже достиг уровня, позволяющего не зависеть от внешнего финансирования, и призвал обеспечить равные требования для всех образовательных учреждений.

«Мы не должны сами себя принижать. Все должны соблюдать законы страны на равных», — подчеркнул депутат.