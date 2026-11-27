Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал TikTok страшной вещью, которая убивает мозг, в особенности у молодых.

«Сейчас все пользуются смартфоном, но почему-то думают, что он предназначен только для осуществления звонков, переписки, просмотра может быть каких-то фильмов. И TikTok. TikTok — это страшная вещь, которая убивает мозг человека, особенно мозг молодого человека», — сказал он на встрече с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта, которая проходит в Москве на полях международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2026).

По его словам, в Казахстане стремятся сделать народную цифровую экономику.

«Но ведь при помощи смартфона при надлежащем и умелом его использовании можно заработать деньги, сидя в деревне, условно говоря, или в ауле. При условии, что там работает интернет», — добавил Токаев.

Для этого нужно обучить людей, и тогда они станут законно зарабатывать деньги. «Это я называю народной цифровой экономикой», — пояснил глава РК.