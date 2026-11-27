27 ноября в микрорайоне «Джал-23» в Бишкеке, на земельном участке на улице Курчатова, 95 и 97, пресечено незаконное строительство многоэтажного жилого дома, осуществлявшееся без разрешительных документов.

Установлено, что ОсОО «Мега Трест» самовольно приступило к земляным работам под строительство многоэтажного жилого дома без получения необходимых разрешений.

Ранее Бишкекским городским управлением Департамента государственного архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства компании неоднократно выдавались предупреждения и обязательные предписания об устранении выявленных нарушений. Однако требования уполномоченного органа исполнены не были.

По итогам внеплановой проверки, проведенной 27 по 29 октября 2026 года, на ОсОО «Мега Трест» наложен штраф в размере 200 тысяч сомов.

В результате строительно-монтажные работы на объекте полностью приостановлены, объект опечатан. Кроме того, строительная лицензия ОсОО «Мега Трест» аннулирована. Компании также предоставлен пятидневный срок для обратной засыпки котлована и приведения земельного участка в первоначальное состояние.

Министерство строительства призывает все строительные компании осуществлять работы исключительно в соответствии с требованиями законодательства и при наличии необходимых разрешительных документов. В случае выявления нарушений будут приниматься меры в рамках действующего законодательства.