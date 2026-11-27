В индийском штате Бихар около 400 тысяч человек посетили свадьбу дочери политика Ананта Сингха. Торжество прошло 25 ноября в его родной деревне Надван в округе Патна. Об этом сообщает AFP.

Шиванги Сингх вышла замуж за Ришикеша Кумара — выпускника Университета штата Джорджия в США и сына командира Центральных резервных полицейских сил Индии.

Накануне ее отец объявил, что прийти на праздник могут все желающие, без приглашений. Организаторы готовились принять от 400 тысяч до 500 тысяч человек.

Масштабное празднование привело к транспортному коллапсу. По данным NDTV, пробки на трассе Бегусарай — Патна растянулись более чем на 10 километров.

Жених прибыл в сопровождении колонны из 151 автомобиля.

Для высокопоставленных гостей, прилетавших на вертолетах, оборудовали пять посадочных площадок.

По словам приближенного политика Мунны Сингха, для гостей приготовили 500 тысяч традиционных сладостей, а над угощением работали около 500 поваров. Площадку украсили цветами, в том числе привезенными из Китая. Праздник сопровождался фейерверками.

Частью программы стали конные скачки, победителю которых обещали внедорожник Mahindra Thar. Соревнование привлекло огромную толпу: зрители забирались на деревья и опоры линий электропередачи. Когда люди вышли на дорожку, заезды пришлось остановить. По данным NDTV, финал перенесли на следующий день.