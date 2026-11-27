В Кыргызстане планируют проработать вопрос пилотного внедрения института инвестиционного прокурора для защиты прав инвесторов. Соответствующее поручение дал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев по итогам встречи с предпринимателями на форуме «Инвестиционный вектор: государство и бизнес — открытый диалог».

По его словам, президент Садыр Жапаров на республиканском совещании 21 октября поставил задачу ежегодно увеличивать объем прямых иностранных инвестиций не менее чем на 20 процентов.

«Для инвестора важны безопасность капитала, неприкосновенность частной собственности, исполнение договорных обязательств и справедливая судебная защита. Независимо от того, в какой государственный орган обращается инвестор, он должен везде встречать единый подход, профессионализм и оперативное решение возникающих вопросов», — сказал глава кабмина.

Адылбек Касымалиев сообщил, что в 2020–2025 годах в Кыргызстан привлечено 5,9 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. За последние три года подписано 88 инвестиционных соглашений на 11,8 миллиарда долларов.

Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составлял 123 миллиарда сомов, а в 2025-м достиг 374,6 миллиарда сомов. Внешнеторговый оборот Кыргызстана за восемь месяцев 2026 года превысил 12 миллиардов долларов, увеличившись на 13,3 процента.

«Наша стратегическая цель — превратить Кыргызстан в региональный производственный и логистический хаб, интегрировать его в глобальные цепочки добавленной стоимости. Рассматривайте Кыргызстан не как рынок с ограниченным внутренним спросом, а как производственную площадку для выхода на крупные региональные рынки», — отметил Адылбек Касымалиев.

Приоритетными направлениями привлечения инвестиций он назвал перерабатывающую промышленность, зеленую энергетику, агротехнологии, финансовые технологии, центры обработки данных и туризм.

По итогам форума глава кабмина поручил определить в государственных и местных органах власти руководителей, ответственных за привлечение инвестиций, с оценкой их работы по конкретным показателям эффективности (KPI), ускорить разработку инвестиционной стратегии на 2027–2030 годы, усилить сопровождение инвесторов и обеспечить своевременное и полное исполнение государством обязательств по инвестиционным соглашениям.

Совместно с Генеральной прокуратурой предстоит проработать вопрос внедрения института инвестиционного прокурора.

Какими полномочиями будет наделен инвестиционный прокурор и когда планируется запустить пилотный проект, пока не уточняется.