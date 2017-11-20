Президент Кыргызстана прокомментировал уголовное дело против Омурбека Бабанова

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев считает, что в предвыборном выступлении Омурбека Бабанова в ошском микрорайоне «Он-Адыр» есть признаки национальной вражды. Об этом глава государства заявил сегодня на итоговой пресс-конференции.

По его словам, дело возбудили только после тщательного изучения слов политика.

Не стоило Бабанову что-то замышлять, продаваться за деньги. Жил бы мирно, все было бы хорошо. А что он делает? Те, кто не понял его выступления, могут перевести и еще послушать. Алмазбек Атамбаев

Он также прокомментировал дело депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева. По словам главы государства, кроме видеозаписей, против Исаева есть и документы.