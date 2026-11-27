Матч Лиги Европы между футбольными клубами Турции и Израиля пришлось прервать из-за беспорядков. Потасовки начались на трибунах стадиона «Батуми Арена» в Грузии, и перешли за пределы спортивного комплекса.

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Все началось с того, что перед началом матча УЕФА «Бешикташ» — «Хапоэль» в грузинском Батуми турецкие игроки отказались пожать оппонентам руки.

Турецкие фанаты развернули на трибунах плакаты в поддержку Палестины. Местная полиция попыталась помешать им и начался конфликт.

Правоохранители применили против болельщиков дубинки и слезоточивый газ. Игру прервали. Потасовки с полицией продолжились возле стадиона.

Игра была остановлена на 26-й минуте. Позже ее возобновили. «Бешикташ» обыграл «Хапоэль» со счетом 2:1 в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы.

В составе победителей голами отметились Джуниор Олаитан и Оркун Кекчю. Единственный мяч «Хапоэля» забил Джейвон Ист.

После победы «Бешикташ» набрал 10 очков и поднялся на седьмую строчку общей таблицы. У «Хапоэля», занимающего 35-е, предпоследнее место, осталось одно очко после пяти туров.