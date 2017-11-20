Проблемы на границе. На питание водителей и пассажиров выделят еще миллион сомов

На питание водителей и пассажиров, ожидающих прохода на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахской границы, планируется выделить еще один миллион сомов. Об этом сегодня на итоговой пресс-конференции сообщил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос по ситуации с РК.

«Ситуация с Казахстаном не чуть-чуть ухудшилась — Казахстан взял нас в блокаду. Надо называть все своими именами. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Грузы практически все проходят. Другое дело, что водители по трое суток стоят. Сегодня, я думаю, еще миллион сомов выделю, чтобы кормили их», — сказал глава государства.

Он отметил, что решать вопрос предстоит Сооронбаю Жээнбекову.

«Он не я, он больше дипломат. Но я не жалею, что преподал урок — не суйся в наши дела. В следующий раз, если кто-то захочет протащить свою партию за бабки или посадить свою «шестерку», этого больше не будет. Мы должны себя уважать. Ситуация наладится, потому что она наиболее невыгодна для Казахстана, уважающего себя государства», — добавил Алмазбек Атамбаев.

Напомним, с 10 октября Казахстан усилил контроль на участках казахско-кыргызской и казахско-российской границы. На КПП отмечались многокилометровые очереди из большегрузных машин. Ранее на питание водителей президент уже выделял 1 миллион сомов.