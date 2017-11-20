15:05
+6
USD 69.75
EUR 82.21
RUB 1.17
Власть

Проблемы на границе. На питание водителей и пассажиров выделят еще миллион сомов

Фото ИА «24.kg». Очереди на кыргызско-казахской границе. Архивное фото

На питание водителей и пассажиров, ожидающих прохода на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахской границы, планируется выделить еще один миллион сомов. Об этом сегодня на итоговой пресс-конференции сообщил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос по ситуации с РК.

«Ситуация с Казахстаном не чуть-чуть ухудшилась — Казахстан взял нас в блокаду. Надо называть все своими именами. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Грузы практически все проходят. Другое дело, что водители по трое суток стоят. Сегодня, я думаю, еще миллион сомов выделю, чтобы кормили их», — сказал глава государства.

Он отметил, что решать вопрос предстоит Сооронбаю Жээнбекову.

«Он не я, он больше дипломат. Но я не жалею, что преподал урок — не суйся в наши дела. В следующий раз, если кто-то захочет протащить свою партию за бабки или посадить свою «шестерку», этого больше не будет. Мы должны себя уважать. Ситуация наладится, потому что она наиболее невыгодна для Казахстана, уважающего себя государства», — добавил Алмазбек Атамбаев.

Напомним, с 10 октября Казахстан усилил контроль на участках казахско-кыргызской и казахско-российской границы. На КПП отмечались многокилометровые очереди из большегрузных машин. Ранее на питание водителей президент уже выделял 1 миллион сомов.
Ссылка:
просмотров: 717
Версия для печати
Материалы по теме
Спикер казахского Мажилиса прокомментировал заявления Алмазбека Атамбаева
Алмазбек Атамбаев прокомментировал ответы председателя сената и МИД Казахстана
О блатных и любовницах в Генштабе рассказал президент Кыргызстана
Президент Кыргызстана рассказал, когда заработает судебная реформа
Меньше всего званий генералов за годы правления раздал Атамбаев. Всего восемь
Атамбаев отправил журналиста жить в Европе, считая, что он не уважает страну
Президент Кыргызстана рассказал, почему от него отвернулись родственники
Казахстан пытался перекрыть объездную дорогу в Кыргызстане
Как оппозиция готовилась к своим митингам после выборов, рассказал Атамбаев
Алмазбек Атамбаев за снижение цены на MegaCom на 25-30 процентов
Популярные новости
На&nbsp;посту три месяца. Уволен вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев На посту три месяца. Уволен вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев
Извинений не&nbsp;будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у&nbsp;нас политическое дерьмо Извинений не будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у нас политическое дерьмо
Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на&nbsp;самом деле разваливает ЕАЭС Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на самом деле разваливает ЕАЭС
В&nbsp;казахском сегменте Twitter отреагировали на&nbsp;заявления Алмазбека Атамбаева В казахском сегменте Twitter отреагировали на заявления Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!