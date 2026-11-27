Дастан Усубакунов назначен заместителем министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сегодня нового замминистра официально представили коллективу.

Дастан Усубакунов родился 26 августа 1986 года. До назначения с 2021 года занимал должность заместителя генерального директора государственного предприятия «Кыргыз темир жолу».

На новом посту он будет курировать экономический анализ, взаимодействие с государственными органами, а также вопросы внутренней организации и управления министерством.

Дастан Усубакунов входил в состав Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.

В СМИ он неоднократно комментировал реализацию крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительство железных дорог Китай — Кыргызстан — Узбекистан, Балыкчи — Кочкор и кольцевой железной дороги вокруг Иссык-Куля.