В Жумгальском районе Нарынской области в ходе оперативного мероприятия обнаружили 4 килограмма 700 граммов наркотиков. Об этом сообщает УВД региона.

По его данным, наркоборцы провели проверку на 207-м километре автодороги Балыкчи — Казарман, в селе Сары-Булун Жумгальского района.

Они остановили автомобиль K5. В багажнике обнаружили вещество растительного происхождения желтого цвета с характерным запахом, упакованное в черный пакет. Оно было изъято в установленном порядке. Общий вес изъятого вещества составил 4 килограмма 700 граммов.

Водителя и пассажиров автомобиля тоже проверили. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель М.А. и пассажир Н.А. употребляли наркотики.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/5 Фото УВД Нарынской области

По факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования проведены обыски по местам жительства подозреваемых. В доме подельника задержанных С.Б. обнаружили 93 грамма вещества с характерным запахом, а в доме Н.А. — огнестрельное оружие марки ТОЗ-8.

По обнаруженным веществам назначены судебно-химические экспертизы, а по оружию — судебно-баллистическая экспертиза.

В рамках уголовного дела был задержан С.Б., 1975 года рождения. Решением Жумгальского районного суда он заключен под стражу на два месяца и помещен в следственный изолятор № 24 города Нарына.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления причастности М.А. и Н.А. к преступлению.