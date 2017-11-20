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Власть

Алмазбек Атамбаев считает, что поступил правильно в вопросе с Казахстаном

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев считает, что поступил правильно в вопросе с Казахстаном. Об этом он сообщил сегодня на своей итоговой пресс-конференции.

«Это все наладится. Я считаю, что поступил правильно и дал урок на будущие парламентские или президентские выборы — чтобы всем было неповадно соваться в наши внутренние дела, как, что делать, кого избирать. Я помню, когда в 2010 году советник КНБ Казахстана ходил по парламенту и раздавал деньги. Такого больше никогда не будет», — сказал глава государства.

Ситуация с каждым днем будет более тревожной, но не для нас. По данным американского фонда, сегодня мы самая перспективная и стабильная страна. Намного легче раскачать другую страну.

Алмазбек Атамбаев
Президент отметил, что недавно разговаривал с главой РФ Владимиром Путиным.

«Я сказал: «Если вам нужен ЕАЭС, то вам нельзя просто наблюдать, как его разваливают. Наш народ тысячелетиями трудности проходил. И это пройдем», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Напомним, с 10 октября Казахстан усилил контроль на участках казахско-кыргызской и казахско-российской границы. На КПП отмечались многокилометровые очереди из большегрузных машин.

На заседании Национального совета по устойчивому развитию Атамбаев рассказал, кто на самом деле разваливает ЕАЭС, и заявил, что не будет просить прощения у главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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