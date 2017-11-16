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Общество

Стали известны время и место инаугурации Сооронбая Жээнбекова

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению церемонии вступления в должность избранного президента Кыргызстана озвучили время и место инаугурации. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

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По его данным, церемония пройдет в доме приемов «Эне-Сай» Государственной резиденции «Ала-Арча» в 10.00.

В ходе заседания также рассмотрен сценарий и обсуждены вопросы организационно-протокольного обеспечения.

Организационный комитет образован указом Алмазбека Атамбаева, в соответствии с которым 24 ноября 2017 года было определено днем официального вступления в должность избранного президента КР.
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