В Кыргызстане предлагают включить периоды ухода за ребенком в специальный трудовой стаж женщин отдельных творческих профессий, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Соответствующие поправки в Закон «О государственном пенсионном социальном страховании» вынесены на общественное обсуждение. Законопроект инициирован группой депутатов Жогорку Кенеша.

Согласно действующему законодательству, отдельные категории артистов театров и других театрально-зрелищных организаций имеют право на пенсию за особые условия труда при наличии 20 лет творческого стажа.

Депутаты предлагают засчитывать в этот стаж периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 4,5 года в общей сложности.

Поправки коснутся артисток балета, исполнительниц танцевальных номеров в профессиональных художественных коллективах, а также артисток цирка, выступающих в жанрах гимнастики, эквилибристики, балансирования и акробатики.

В справке-обосновании отмечается, что эти профессии характеризуются высокой физической нагрузкой, повышенными требованиями к состоянию здоровья, необходимостью постоянной подготовки и ограниченной продолжительностью профессиональной карьеры.

Инициаторы рассчитывают, что принятие поправок позволит обеспечить дополнительные социальные гарантии женщинам и создать условия для совмещения профессиональной деятельности и материнства.

По предварительным расчетам, ежегодно на реализацию закона потребуется 285 тысяч 48 сомов из средств работодателей и 351 тысяча 340 сомов из Пенсионного фонда. Общая сумма составит 636 тысяч 388 сомов.