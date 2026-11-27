Кабинет министров Кыргызстана одобрил трансформацию 1 гектара орошаемых пахотных земель в Октябрьском районе Бишкека для строительства административного здания Чуйского областного управления Судебного департамента при Верховном суде. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Земельный участок расположен в контуре № 172 и находится в муниципальной собственности. Его переводят из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.

Решение принято на основании постановления мэрии Бишкека от 20 июля 2026 года и заключения комиссии по трансформации земельных участков от 25 июня 2026 года.

Мэрии столицы поручено обеспечить целевое использование участка, разработать и утвердить градостроительную документацию, а также обеспечить соблюдение требований по возмещению потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

Стоимость строительства административного здания и сроки его возведения в документе не указаны.