Президент обещал подумать, подписывать ли скандальные поправки в Водный кодекс

Президент обещал подумать, прежде чем подписать изменения и поправки в Водный кодекс, разрешающие разработку на ледниках Давыдова и Лысый. Об этом сегодня президент Алмазбек Атамбаев сообщил на своей итоговой пресс-конференции.

По его словам, шум, который вновь подняли вокруг ледников, - это повод митинговать.

«Два ледника на Кумторе - всего два из 671 тысячи ледников нашей страны. Известно, что ледники тают, но больше из–за изменения климата. Меня беспокоят не ледники на Кумторе, но бассейн хвострохранилищ на этом руднике. Вот это вызывает опасение», - сказал Алмазбек Атамбаев.