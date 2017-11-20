15:05
+6
USD 69.75
EUR 82.21
RUB 1.17
Власть

Президент обещал подумать, подписывать ли скандальные поправки в Водный кодекс

Президент обещал подумать, прежде чем подписать изменения и поправки в Водный кодекс, разрешающие разработку на ледниках Давыдова и Лысый. Об этом сегодня президент Алмазбек Атамбаев сообщил на своей итоговой пресс-конференции.

По его словам, шум, который вновь подняли вокруг ледников, - это повод митинговать.

«Два ледника на Кумторе - всего два из 671 тысячи ледников нашей страны. Известно, что ледники тают, но больше из–за изменения климата. Меня беспокоят не ледники на Кумторе,  но бассейн хвострохранилищ на этом руднике. Вот это вызывает опасение», -  сказал Алмазбек Атамбаев.
Ссылка:
просмотров: 790
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев прокомментировал ответы председателя сената и МИД Казахстана
О блатных и любовницах в Генштабе рассказал президент Кыргызстана
Президент Кыргызстана рассказал, когда заработает судебная реформа
Меньше всего званий генералов за годы правления раздал Атамбаев. Всего восемь
Атамбаев отправил журналиста жить в Европе, считая, что он не уважает страну
Проблемы на границе. На питание водителей и пассажиров выделят еще миллион сомов
Президент Кыргызстана рассказал, почему от него отвернулись родственники
Казахстан пытался перекрыть объездную дорогу в Кыргызстане
Как оппозиция готовилась к своим митингам после выборов, рассказал Атамбаев
Алмазбек Атамбаев за снижение цены на MegaCom на 25-30 процентов
Популярные новости
На&nbsp;посту три месяца. Уволен вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев На посту три месяца. Уволен вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев
Извинений не&nbsp;будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у&nbsp;нас политическое дерьмо Извинений не будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у нас политическое дерьмо
Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на&nbsp;самом деле разваливает ЕАЭС Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на самом деле разваливает ЕАЭС
В&nbsp;казахском сегменте Twitter отреагировали на&nbsp;заявления Алмазбека Атамбаева В казахском сегменте Twitter отреагировали на заявления Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!