География торговли живыми животными за январь — сентябрь 2026 года выявила почти полную ориентацию экспорта на Узбекистан, куда ушло 95,1 процента поставок крупного рогатого скота. В импорте тон задают Россия, Венгрия и Казахстан. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Всего торговля живыми животными с начала года достигла 16,4 миллиона долларов. В сентябре она впервые вышла в плюс.

Узбекистан забирает почти все

Экспорт живых животных за январь — сентябрь составил 9,4 миллиона долларов. Стоимость поставок выросла на 22,5 процента за год (за девять месяцев 2025-го — 7,7 миллиона долларов).

Основной статьей зарубежных поставок остаются продажи крупного рогатого скота — 43 тысячи 652 головы на 8,9 миллиона долларов. Стоимость его экспорта выросла в 3,5 раза, а количество увеличилось на 175,7 процента.

Все поставки шли только в Узбекистан. Туда же продавали овец и коз. Их экспорт принес только 123,2 тысячи долларов.

Птица из Венгрии, свиньи — из Казахстана

Живых животных Кыргызстан импортировал на 7 миллионов долларов. За год показатель сократился на 21,6 процента (8,9 миллиона долларов).

Большая доля закупок пришлась на домашнюю птицу — 1 миллион 378,1 тысячи штук на 2,8 миллиона долларов. Основными ее поставщиками стали Венгрия, Россия и Узбекистан.

А вот крупного рогатого скота республика закупила на 2,3 миллиона долларов (8 тысяч 740 голов). Импорт за год упал на 58,5 процента по стоимости и на 53 процента по количеству. В основном скот везли из России.

Еще на 1,8 миллиона долларов в Кыргызстан завезли 1 тысячу 793 лошадей, ослов и мулов. Здесь также снижение поставок и по стоимости (на 47,2 процента) и количеству (на 63,2 процента). Поставки шли из европейских стран, включая Польшу.

Закупки свиней достигли 1,1 миллиона долларов (5 тысяч 646 голов). При этом их стоимость за год выросла на 191,6 процента, а количество — на 161,5 процента. Единственным поставщиком стал Казахстан.

Основные импортеры живых животных: Россия — 2,7 миллиона долларов (39,1 процента рынка);

Венгрия — 1,6 миллиона долларов (23,4 процента);

Казахстан — 1,3 миллиона долларов (19,1 процента);

Узбекистан — 435,3 тысячи (6,2 процента);

Польша — 354 тысячи долларов (5,1 процента).

По итогам девяти месяцев 2026 года торговля живыми животными принесла Кыргызстану прибыль в 2,4 миллиона долларов.