В Улан-Баторе одну из улиц планируют назвать в честь героя кыргызского национального эпоса Манаса. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Вопрос обсудили сегодня, 27 ноября, на встрече заместителя мэра Бишкека Атая Муратбека с заместителем губернатора Улан-Батора Балжиннямыном Мункхбатом.

Монгольская сторона предложила несколько вариантов улиц для переименования. По итогам осмотра локаций стороны договорились продолжить работу по согласованию окончательного варианта.

Как отметили в муниципалитете, улица имени Манаса станет символом исторической памяти, взаимного уважения и дружбы кыргызского и монгольского народов.

Кроме того, представители двух столиц обсудили сотрудничество в сфере улучшения качества воздуха, утилизации отходов, модернизации общественного транспорта и развития городской инфраструктуры.

Какую именно улицу Улан-Батора назовут именем Манаса и когда состоится ее переименование, пока не сообщается.