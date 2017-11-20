Атамбаев рассказал, что чувствует президент, когда передает власть

Алмазбек Атамбаев рассказал сегодня на итоговой пресс-конференции о том, что чувствует президент, когда через несколько дней передаст свою власть.

Скажу честно – чувствую большое облегчение. Я благодарен, что бог дал сил на шесть лет. Это были долгие и очень тяжелые шесть лет. Алмазбек Атамбаев

«Было очень много бессонных ночей. Ложился в 24.00, вставал в 5.00. Короче, врачи сказали — здоров, но хроническая усталость. У меня будет возможность отоспаться. Были очень трудные дни, когда страна была и на грани распада, и на грани войны. Даже вспоминать трудно. Сейчас все это кажется таким далеким прошлым, потому что люди привыкают быстро к хорошему», — сказал глава государства.

Он отметил, что всегда отвечал откровенно. «Слава богу, новый президент и премьер-министр - люди другого склада, дипломатического. Меня всегда ругали. А теперь, может, вы будете скучать по мне», — отметил Алмазбек Атамбаев.