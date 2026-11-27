В Бишкеке задержали подозреваемого в серии краж. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

По данным милиции, с 5 по 12 ноября неизвестные похитили 273 метра кабеля на территории Аллеи молодежи, где расположен фонтан. Материальный ущерб составил 60 тысяч сомов.

По факту возбудили уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого — гражданина Л. П., 1989 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Установлена его причастность еще к одному аналогичному преступлению.

Следствие продолжается.