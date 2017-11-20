Президент Кыргызстана рассказал, когда заработает судебная реформа

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, когда заработает судебная реформа.

По его словам, финансирование судов смогли увеличить в пять раз.

«Верховный суд посадили в новое здание – рядом с правительством, парламентом и президентом. Но главное – мы смогли разработать 7-8 кодексов. Только тогда, когда эти кодексы заработают, тогда и реформа судебная заработает. Потому что некоторые законы противоречивы сегодня, в них заложена коррупция. Приведу один пример: можно дать штраф или 25 лет тюрьмы. Что предпочтет подсудимый? Понятно», - сказал Алмазбек Атамбаев.

На уточняющий вопрос, когда судебная власть станет независимой от президента и различных чиновников, глава КР ответил журналисту: «Я эту дорогу вижу, но тебе показать не смог».