Как оппозиция готовилась к своим митингам после выборов, рассказал Атамбаев

15 октября оппозиционные силы страны планировали митинги и покупали оружие. Об этом Алмазбек Атамбаев сообщил сегодня на итоговой пресс-конференции, комментируя вопрос об аресте депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева.

«А что нам оставалось делать, когда они запасались оружием и готовились к серьезным конфликтам?» - сказал Алмазбек Атамбаев.

Он отметил, что готов ответить за все свои решения во время президентства, в том числе непопулярные.

«Я, как Бакиев или Акаев, никуда не сбегаю. Я остаюсь здесь. И я готов нести отвественность», — заявил президент.