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Общество

Ситуация на границе. На КПП «Ак-Тилек» скопилось 365 фур

На КПП «Ак-Тилек» скопилось 365 фур. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГПС КР. 

По данным ведомства, сотрудники пограничной службы подсчитали количество большегрузных авто и на КПП «Чон-Капка». Их оказалось 212. 

Кроме того, патрульная милиция фиксирует время стоящих в очереди водителей большегрузных машин, чтобы было документальное подтверждение тому, сколько именно часов длился простой. Для водителей МЧС организовало палатки с горячим питанием. 

С 10 октября на всех КПП кыргызско-казахской границы из-за усиленной проверки со стороны Казахстана наблюдается большое скопление грузовых машин.
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