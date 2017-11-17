Ситуация на границе. На КПП «Ак-Тилек» скопилось 365 фур

На КПП «Ак-Тилек» скопилось 365 фур. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГПС КР.

По данным ведомства, сотрудники пограничной службы подсчитали количество большегрузных авто и на КПП «Чон-Капка». Их оказалось 212.

Кроме того, патрульная милиция фиксирует время стоящих в очереди водителей большегрузных машин, чтобы было документальное подтверждение тому, сколько именно часов длился простой. Для водителей МЧС организовало палатки с горячим питанием.

С 10 октября на всех КПП кыргызско-казахской границы из-за усиленной проверки со стороны Казахстана наблюдается большое скопление грузовых машин.