Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев против досрочных парламентских выборов. Об этом он заявил сегодня на своей итоговой пресс-конференции.

«Я хотел бы, чтобы все было в срок, цивилизованно. Но, возможно, стоит избирать парламент, как во всем мире, на четыре года, не на пять лет», - сказал он.

«Конечно, я критикую парламент. Потому что все эти шесть лет сильные были помехи мне и развитию страны со стороны парламента. К примеру, по железной дороге уже давно можно было взять кредит. Ну какие-то неграмотные, недалекие люди собрались. Не все, конечно», - добавил Алмазбек Атамбаев.

Что касается кадровой политики, не собираюсь соваться куда-то и советовать. Я устал, вот так работы было! Алмазбек Атамбаев

«Я пока президент, со мной общаются. Со многими президентами у меня дружеские отношения, а с некоторыми – больше, чем дружеские - братские. Им нужна будет, наверное, моя помощь. Но после инаугурации хочу уехать хотя бы на недельку из страны. Я устал», - повторил президент.

«А к следующим парламентским выборам, конечно, буду готовить социал-демократов. Не собираюсь быть председателем парламента или правительства или депутатом. Но под номером один буду. Намерен сам формировать список. Социал-демократы должны показать, какими должны быть депутаты», - отметил Алмазбек Атамбаев.