Казахстан пытался перекрыть объездную дорогу в Кыргызстане. Об этом сообщил сегодня на итоговой пресс-конференции президент Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос о делимитации и демаркации границ с соседними государствами.

По его словам, 85 процентов границ с Узбекистаном уже описано, осталось 15 процентов.

«Конечно, очень сложно, предстоят долгие переговоры. И я думаю, буду помогать, чтобы мы пришли к пониманию, что лучше, когда граница полностью зафиксирована», - сказал Алмазбек Атамбаев.

«По Казахстану почти все вопросы сняли, кроме одного – 800 метров на объездной дороге. Мы просили, чтобы они нас предупредили за день-два о перекрытии. Попытка закрыть уже была. Мы просто не афишировали. Это вопрос смешной. Прихоть. Ну не может руководитель Казахстана без этих 800 метров, хотя в РК есть гектары пустых земель», - отметил глава государства.

«С таджиками описана половина границ. У нас было условие, чтобы и оставшаяся половина оформлялась по законам и принципам, которые использовали при утверждении первой половины», - добавил Алмазбек Атамбаев.