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Власть

О блатных и любовницах в Генштабе рассказал президент Кыргызстана

О блатных и любовницах в Генштабе рассказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос, соответствует ли Раимберди Дуйшенбиев должности начальника Генштаба, который в свое время упустил продажу оружия на более чем 3,5 миллиона сомов.

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«Там не Дуйшенбиев, а воры на складе. Подонок завскладом попался. Такие подонки всегда бывают. Дуйшембиев тогда только пришел. Сейчас во всех оружейных складах навели порядок, вводится электронная система учета оружия. А Раимберди помог мне создать нормальную армию, которая сейчас готова отразить нападение любого государства, не только террористов», — сказал Алмазбек Атамбаев.

«Дуйшенбиев, когда пришел на должность, сократил на 30 процентов офицеров — чьи-то родственники, любовницы. Он им просто предложил поехать на заставы на такие же должности. Все блатные поувольнялись. И мы взяли нормальных военных офицеров», — добавил президент.
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