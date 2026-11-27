В Кыргызстане ежегодно выделяется 10 тысяч грантовых мест для поступления в высшие учебные заведения, однако заполнить удается не все квоты. Об этом сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Нарынбек Кубатбек уулу на заседании депутатской группы Жогорку Кенеша «Эл үмүтү — Ата Журт».

В 2026 году абитуриенты заняли 7 тысяч 885 мест, что составляет 88 процентов от общего количества.

В ходе заседания депутат Максат Алымбеков предложил обеспечить заполнение всех грантовых мест, чтобы поддержать хорошо успевающих школьников и стимулировать их к получению качественного образования.

В ответ Нарынбек Кубатбек уулу пояснил, что, согласно действующему законодательству, зачисление в вузы на грантовые места осуществляется по результатам Общереспубликанского тестирования (ОРТ).

По его словам, ежегодно удается заполнить примерно 90 процентов выделенных грантовых мест.