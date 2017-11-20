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Власть

Алмазбек Атамбаев рассказал, что не любит Макиавелли и почему

Алмазбек Атамбаев в свои годы правления не опирался ни на одного из философов. Об этом он сегодня заявил на итоговой пресс-конференции.

«Самый великий философ для меня — это учение религий мира. Это буддизм, христианство, ислам. В этих древних истинах можно найти ответы на все вопросы. Также можно прочитать наш эпос «Манас», — сказал Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос эксперта о том, что у каждого правителя есть свой любимый философ.

Глава государства сообщил, что не согласен с афоризмами некоторых философов.

«Например, всеми любимый Макиавелли сказал, что язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли. А я делаю наоборот. Просто не надо хитрить, надо жить, не скрывая свои мысли», — посетовал Алмазбек Атамбаев.
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