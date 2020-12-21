Насилие, выборы и смог. Против чего еще митинговали кыргызстанцы в 2020 году

В Бишкеке с начала года, по данным столичного ГУВД, прошло 830 митингов. Несомненно, самый крупный, последствия которого страна будет расхлебывать еще не один год, был 5 октября. Тогда недовольные парламентскими выборами граждане вышли на площадь Ала-Тоо с требованием отменить итоги голосования. Акция протеста закончилась массовыми беспорядками, сменой власти и поджогом «Белого дома».

24.kg решило напомнить, против чего кыргызстанцы выступали в 2020 году.

Лиха беда начало

Год начался с недовольства граждан конфликтами на границе с Таджикистаном. В январе после очередного инцидента СМИ распространили информацию, что некий таджикский генерал заявил: Баткенская область никогда не принадлежала кыргызам. Эти высказывания возмутили граждан КР, и они несколько раз выходили на митинг.

Читайте по теме В Бишкеке прошла очередная акция против референдума

Недовольство судебной системой в 2020 году высказывалось неоднократно. В феврале на митинг со своими сторонниками к «Белому дому» вышла жительница Токмака Гульмира Жаркынбаева. Участники акции протеста просили призвать судью к справедливому рассмотрению дела об убийстве молодого человека. Двое подозреваемых, по ее словам, были выпущены на свободу незаконно. В Чуйском областном суде объяснили, что обвиняемых оправдали за отсутствием доказательств вины.

2 марта в Бишкеке на площадь Ала-Тоо вышли сторонники тогда еще просто бывшего депутата парламента Садыра Жапарова.

Около 3 тысяч человек призывали отпустить политического заключенного. Они требовали встречи с тогдашним президентом Сооронбаем Жээнбековым, но тот их не принял.

Когда митингующие заблокировали два входа в «Белый дом» и перекрыли проезжую часть, милиция начала разгон демонстрантов.

Десятки сторонников Жапарова были задержаны, а экс-министра образования Каныбека Осмоналиева водворили в СИЗО ГКНБ. Ему вменяли покушение на насильственный захват власти. В июне решением суда его отпустили под домашний арест.

Женский день

Акцию за права женщин 8 марта милиция разогнала, едва она успела начаться. Несколько девушек и женщин собрались на площади Победы в Бишкеке и планировали провести марш солидарности. Сначала на них напали неизвестные в калпаках и масках, а после прибывшая охранять общественный порядок милиция вместо того, чтобы заступиться за женщин, стала задерживать их. Участницы получили ушибы, другие травмы.

После этого бишкекчане организовали акцию под хештегом #нетнасилию. Инициаторы отметили, что нельзя соблюдать права одних граждан страны и нарушать права других.

Несмотря на то что известные политики и депутаты просили наказать милиционеров, никто из виновных так и не был привлечен к ответственности.

Коронавирусные митинги

В самом начале пандемии коронавируса в обсервации, развернутой в столичной школе-интернате, прошел стихийный митинг. Граждане, прибывшие из-за границы, возмущались тем, что медики не давали им никакой информации о наличии или отсутствии у них коронавируса.

В апреле в Иссык-Кульской области жители митинговали против организации обсервации в селе Маяк. Люди боялись, что сельчане заразятся коронавирусом.

В мае акция протеста прошла перед Больницей кыргызско- турецкой дружбы. Горожане выступили против того, чтобы ее открыли для больных коронавирусом.

В июне в столице состоялся митинг #RЕакция 3.0. Около 500 человек требовали, чтобы президент наложил вето на законопроект о манипулировании информацией. Митингующие также требовали от инициатора документа Гульшат Асылбаевой прекратить полномочия депутата и сдать мандат.

Несколько дней в июне проходила акция протеста против семейного насилия. Граждане вышли в поддержку Дильробо, пострадавшей от издевательств со стороны мужа. Женщину жестоко избил супруг, он повесил на ее шею автомобильные покрышки и облил ледяной водой. Несмотря на обиды, Дильробо простила супруга.

Фото 24.kg. Митинг против насилия

В июле в разгар пандемии коронавируса на митинг вышли несколько активистов. Они были возмущены тем, что депутаты парламента ушли на каникулы. Протестанты предложили перепрофилировать здание «Белого дома» под обсервацию.

Митинги предвыборные

В июле на площадь Ала-Тоо вышли активисты, потребовавшие перенести парламентские выборы. Организатора акции протеста Айдара Турусбекова задержали, однако позже отпустили, составив административный протокол.

Читайте по теме Выборы-2020. Суд по жалобе «Кыргызстана»: митингуют сторонники и противники

В августе ЦИК снял с выборной гонки в парламент партию «Кыргызстан». Представитель политорганизации опоздал со сдачей документов. После этого сторонники несколько раз выходили на митинги.

В сентябре в разгар предвыборной кампании на площади Ала-Тоо прошел митинг под лозунгом «Против всех». Участники акции протеста призывали граждан не поддерживать ни одну из партий на предстоящих на тот момент парламентских выборах.

Осенью несколько раз на акции протеста выходили работники кафе и ресторанов. Они просили разрешить им работать. Пикеты устраивали и арендаторы торгового центра «Караван». Они заявили, что объект незаконно включили в электронные торги. По их словам, Фонд госимущества не продлил договоры аренды, поэтому многие из них могут остаться на улице. Представители ФУГИ не раз обещали решить проблему, но просьбы арендаторов так и остались неуслышанными.

Кровавый октябрь

5 октября на площадь Ала-Тоо вышли тысячи людей. Они требовали отмены прошедших парламентских выборов. Ночью, казалось бы, мирная акция протеста закончилась захватом «Белого дома».

Во время этих событий пострадали сотни людей, погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. Бывшие главы ГКНБ и МВД сбежали, их не могут найти до сих пор.

В ночь на 6 октября из колоний освободили многих заключенных, в том числе на свободе оказались бывшие президент Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Сапар Исаков, мэр Албек Ибраимов, экс-депутат Садыр Жапаров, а также Айбек Калиев, Дуйшенбек Зилалиев и другие. Позже многие из них вернулись в места лишения свободы. Неизвестно лишь местонахождение Сапара Исакова и Албека Ибраимова.

Беспорядки в Бишкеке продолжались десять дней. За это время толпы людей захватывали госучреждения, провозглашали себя мэрами, генпрокурором, главами силовых структур.

Итогом октябрьских событий стал приход к власти Садыра Жапарова и его сторонников. Ключевые должности в стране получили его друзья и приближенные.

Земельный вопрос

Акции протеста по вопросу о трансформации земель составляют едва ли не львиную долю от общего количества митингов. Журналисты сбились со счета от того, сколько раз жители Чуйской области выходили к «Белому дому» и зданию правительства.

Митингующие просили узаконить участки в Аламединском и Сокулукском районах, которые ранее предназначались для сельхозугодий.

Добиться результата у них получилось после третьей революции. В очередной раз они пришли к Дому правительства и угрожали ночевкой у порога кабмина.

На следующий день парламент принял закон, предусматривающий трансформацию земель, а исполнявший на тот момент обязанности президента Садыр Жапаров подписал его.

Митинговый ноябрь

Пожалуй, больше всего митингов в Бишкеке в уходящем году прошло в ноябре. За один день в столице могло пройти шесть митингов.

На акции протеста выходили сторонники экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Митингующие требовали освобождения бывшего милицейского чиновника, находящегося на тот момент под стражей. Его задержали по факту массовых беспорядков, прошедших 5-6 октября. В итоге Бишкекский горсуд отпустил его под домашний арест.

Волна митингов прокатилась и против кадровых назначений Садыра Жапарова. Несколько раз на митинг выходили электрики и рабочие РЭС. Они выступали против нового директора ОАО «Северэлектро» Улана Астаркулова.

Ранее бывшего главу компании Доскула Бекмурзаева уволили, после чего он подал на «Северэлектро» в суд и выиграл его в первой инстанции.

Акции протеста организовывали и работники интернет-провайдера «Акнет». Они выступали против того, чтобы учредитель компании Кубан Ажимудинов вновь возглавлял ее.

Силовики и горняки

11 ноября в Бишкеке прошли два митинга. Высказать свои требования властям вышли ветераны Вооруженных сил Кыргызстана и сотрудники компании KAZ mineralz Bozymchak.

Силовики требовали от чиновников расследовать результаты проверки Счетной палаты в 2011 и 2015 годах в Министерстве финансов по поводу незаконных выплат работникам ведомства. Ранее депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров выступил с идеей убрать дополнительные надбавки силовикам. Эту идею, естественно, раскритиковали.

Сотрудники горнодобывающего комбината «Бозымчак» вышли на Старую площадь, чтобы озвучить правительству свою проблему — сотни людей могут пополнить ряды безработных.

Комбинат закрыли после волнений на территории комплекса. Недовольные работой комбината сельчане потребовали остановить работу на месторождении Бозымчак. Работников эвакуировали, производство приостановили.

Глава ГКПЭН Жиргалбек Сагынбаев заверил, что до Нового года предприятие заработает. Он пообещал решить проблему в кратчайшие сроки, но каким образом — не сказал.

Атамбаев выходи

Родственники и знакомые бывшего президента полтора года требуют от властей его освобождения и оправдательного приговора. Он, напомним, обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса.

Среди прочих обвинений Атамбаеву инкриминируется убийство полковника ГКНБ Усенбека Ниязбекова, незаконное обогащение, коррупция и незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева.

Не трогайте Конституцию

В столице каждое воскресенье проходит мирный марш против изменений в Конституцию. На акцию протеста выходят десятки гостей и жителей столицы. Участники держат в руках плакаты «Не трогайте Конституцию», «Скажи да светскому государству». Новый проект Конституции был опубликован на сайте Жогорку Кенеша 17 ноября. Инициатива закона о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон была подписана 80 депутатами.