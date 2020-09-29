Семьи голодают. Около сотни работников ресторанов вышли на митинг

Около сотни работников кафе и ресторанов вышли на митинг возле Кыргызской национальной филармонии с требованием разрешить им работать. Об этом 24.kg сообщил ведущий мероприятий Акылбек Осмонов.

По его словам, на акцию вышли все, кто причастен к ресторанному бизнесу, начиная от охранников до поваров. «Мы не понимаем логику правительства. Церкви, мечети, рынки, общественный транспорт работают. На агитационных мероприятих собирают тысячи людей, пренебрегая санитарными нормами. А более 5 тысяч человек уже полгода не могут кормить свои семьи из-за того, что им запретили работать. Семьи буквально голодают», — рассказал Акылбек Осмонов.

Митингующие обратились к главе государства и премьер-министру с просьбой решить их проблему.