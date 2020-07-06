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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Бес попутал. Женщина с покрышками из Сузака рассказала, почему простила мужа

В социальных сетях распространили видео, где жестоко избитая мужем Дильробо из Сузакского района дает интервью местному каналу.

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Женщина заявила, что простила мужа и намерена продолжать жить с ним дальше. По словам потерпевшей, ее муж — неплохой человек.

«Мы живем с мужем 26 лет. Надеемся на то, что в этом году женим сына. Мы и дальше будем жить вместе, воспитывать внуков. После того случая люди начали плохо отзываться о моем супруге. Но он не такой человек. Его бес попутал. Я простила его, он хороший», — сказала Дильробо.

Напомним, что в социальных сетях распространили видео, где мужчина издевается и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает супругу ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.

Женщина написала заявление в милицию, однако позже отказалась от претензий. В итоге суд отпустил мужчину в зале суда и назначил ему наказание в виде пробационного надзора сроком на два года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158419/
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