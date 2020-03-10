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Общество

Мирный митинг #нетнасилию за права женщин в Бишкеке. Что происходит сейчас

Сегодня в Бишкеке проходит акция под хештегом #нетнасилию у памятника Уркуе Салиевой.

Инициаторы подчеркивают, что женщины намерены заявить о равноправии и защите своих прав. 8 марта на площади Победы люди в масках сорвали женский марш солидарности. Однако сотрудники милиции задержали не агрессивных провокаторов, а участниц мирного шествия.

В ответ на действия милиции и против беззакония активные граждане организовали сегодня акцию против насилия и в поддержку пострадавших участниц марша.

изменить порядок

12:44
10.03.2020

Мирная акция под хештегом #нетнасилию у памятника Уркуе Салиевой закончилась. Но собравшиеся пока не расходятся, общаются, шутят и обсуждают прошедший митинг.

12:42
10.03.2020

Роза Отунбаева раскритиковала разгон женского марша солидарности 8 марта, который произошел на площади Победы. По ее словам, глава внутренних дел должен покинуть пост.

12:41
10.03.2020

На мирную акцию пришли Мира Джангарачева, Чолпон Джакупова, Мира Карыбаева. Пришел лидер партии «Ар-Намыс».

Журналисты поинтересовались у Феликса Кулова, согласен ли он с тем, что насилие против женщин недопустимо. Он ответил кратко: «Я пришел поддержать акцию, и если кто-то из «мужчин» попытается обидеть женщин тут, морду набью».

На акцию также пришла экс-президент переходного периода Роза Отунбаева.

12:39
10.03.2020

К месту проведения мирного митинга стянули дополнительные силы милиции, чтобы не допустить провокаций.

12:37
10.03.2020

Женщины-провокаторы пытаются пройти мимо сотрудников милиции, выкрикивают слово «уят» и хотят сорвать мирную акцию, обвиняют собравшихся в прозападных взглядах и считают, что они занимаются пропагандой. 

Женщина пыталась призвать митингующих разойтись, чтить традиции. Ее освистали и прогнали.  

12:31
10.03.2020

Сотрудники милиции обступили женщин-провокаторов, чтобы не допустить конфликта с собравшимися на акцию под хештегом #нетнасилию.

12:24
10.03.2020

На митинг пришли предполагаемые провокаторы. Между ними и участниками акции #нетнасилию встали сотрудники милиции. 

12:23
10.03.2020

Милиция обещает не допустить беспорядков и призывает участников мирной акции за права женщин не поддаваться на провокации.

12:13
10.03.2020

По периметру места, где проходит митинг, растянут ленту, за которую участников просят не выходить. Организаторы просят не поддаваться на провокации и соблюдать общественный порядок.

24.kg
Фото 24.kg. На мирную акцию уже собралось около ста человек

11:56
10.03.2020

Но со вчерашнего дня отдельные пользователи соцсетей пытаются сорвать мирное собрание против насилия. По мнению организаторов, провокаторы распространяют заведомо ложную информацию, подменяя лозунги акции.

24.kg обратилось за комментариями в пресс-центры ГУВД Бишкека и ГКНБ, будут ли указанные пользователи привлечены к ответственности за подобные призывы. Однако ни в одном ведомстве внятного ответа редакция не получила.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146015/
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