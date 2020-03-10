Мирный митинг #нетнасилию за права женщин в Бишкеке. Что происходит сейчас

Сегодня в Бишкеке проходит акция под хештегом #нетнасилию у памятника Уркуе Салиевой.
Инициаторы подчеркивают, что женщины намерены заявить о равноправии и защите своих прав. 8 марта на площади Победы люди в масках сорвали женский марш солидарности. Однако сотрудники милиции задержали не агрессивных провокаторов, а участниц мирного шествия.
В ответ на действия милиции и против беззакония активные граждане организовали сегодня акцию против насилия и в поддержку пострадавших участниц марша.
Мирная акция под хештегом #нетнасилию у памятника Уркуе Салиевой закончилась. Но собравшиеся пока не расходятся, общаются, шутят и обсуждают прошедший митинг.
Роза Отунбаева раскритиковала разгон женского марша солидарности 8 марта, который произошел на площади Победы. По ее словам, глава внутренних дел должен покинуть пост.
На мирную акцию пришли Мира Джангарачева, Чолпон Джакупова, Мира Карыбаева. Пришел лидер партии «Ар-Намыс».
Журналисты поинтересовались у Феликса Кулова, согласен ли он с тем, что насилие против женщин недопустимо. Он ответил кратко: «Я пришел поддержать акцию, и если кто-то из «мужчин» попытается обидеть женщин тут, морду набью».
На акцию также пришла экс-президент переходного периода Роза Отунбаева.
К месту проведения мирного митинга стянули дополнительные силы милиции, чтобы не допустить провокаций.
Женщины-провокаторы пытаются пройти мимо сотрудников милиции, выкрикивают слово «уят» и хотят сорвать мирную акцию, обвиняют собравшихся в прозападных взглядах и считают, что они занимаются пропагандой.
Женщина пыталась призвать митингующих разойтись, чтить традиции. Ее освистали и прогнали.
Сотрудники милиции обступили женщин-провокаторов, чтобы не допустить конфликта с собравшимися на акцию под хештегом #нетнасилию.
На митинг пришли предполагаемые провокаторы. Между ними и участниками акции #нетнасилию встали сотрудники милиции.
Милиция обещает не допустить беспорядков и призывает участников мирной акции за права женщин не поддаваться на провокации.
По периметру места, где проходит митинг, растянут ленту, за которую участников просят не выходить. Организаторы просят не поддаваться на провокации и соблюдать общественный порядок.
Но со вчерашнего дня отдельные пользователи соцсетей пытаются сорвать мирное собрание против насилия. По мнению организаторов, провокаторы распространяют заведомо ложную информацию, подменяя лозунги акции.
обратилось за комментариями в пресс-центры ГУВД Бишкека и ГКНБ, будут ли указанные пользователи привлечены к ответственности за подобные призывы. Однако ни в одном ведомстве внятного ответа редакция не получила.