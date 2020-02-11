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Общество

Жители Токмака обвиняют суд в продажности. Комментарии Чуйского областного суда

В пресс-службе Чуйского областного суда 24.kg рассказали подробности дела об убийстве Жакшылыка Дуйшеналиева, мать которого вчера вышла на митинг к «Белому дому» в Бишкеке. Она обвинила судей в продажности.

В ведомстве  отмечают, что подозреваемые в совершении преступления оправданы за отсутствием доказательств их вины.

«В наше время работников судебной системы обвиняют в коррупции все чаще. Одна из сторон любого процесса всегда остается недовольной решением судьи. Да, были подозрения, что Бурулсун Чылпакбаева и Тургунбек Бекиш уулу виновны в преступлении, но доказательств не было, поэтому их оправдали. Приговор обжалован потерпевшей стороной. Скорее всего, прокуратура внесла свое представление по поводу оправдательного приговора», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу — дело рассматривается во второй инстанции.

Напомним, 11 июня 2016 года 28-летнего Жакшылыка Дуйшеналиева похитили из собственного дома, избили и сожгли в автомобиле. По подозрению были задержаны двое — бывшая сожительница Дуйшеналиева Бурулсун Чылпакбаева и ее брат и экс-сотрудник милиции Тургунбек Бекиш уулу. Им было предъявлено обвинение, однако суд их оправдал за недостаточностью улик.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143182/
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