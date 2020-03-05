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Общество

Каныбека Осмоналиева водворили в СИЗО ГКНБ до 3 мая

Задержанного за покушение на насильственный захват власти экс-депутата парламента Каныбека Осмоналиева водворили в СИЗО ГКНБ.

Такое решение принял сегодня Первомайский районный суд Бишкека. Бывший парламентарий будет содержаться под стражей до 3 мая.

Напомним, 2 марта в столице прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями, двое из них пострадали. После акции протеста милиция задержала четверых активных участников. Кроме того, сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали экс-депутата парламента Каныбека Осмоналиева. Ему вменяют покушение на насильственный захват власти. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145534/
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