Митинг у турецко-кыргызской больницы. Бишкекчане против обсервации в ней

Перед турецко-кыргызской больницей в Бишкеке проходит митинг. Горожане протестуют против того, чтобы ее открыли для больных с коронавирусом. Видео появилось на Telegram-канале Сейчас.kg.

Собравшиеся отмечают, что больница находится в одном из самых населенных и проходимых районов. «Тут и Ошский рынок, и ЦСМ № 1, и общежития, и много всего другого. Риск вынести инфекцию и распространить ее до невероятных масштабов очень велик», — отмечают они.

Напомним, накануне заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что принято решение разгрузить инфекционную больницу. По его словам, развернуты койки в других больницах. Он добавил, что кыргызско-турецкая больница также подготовлена к приему больных и перепрофилированию.