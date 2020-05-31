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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Митинг у турецко-кыргызской больницы. Бишкекчане против обсервации в ней

Перед турецко-кыргызской больницей в Бишкеке проходит митинг. Горожане протестуют против того, чтобы ее открыли для больных с коронавирусом. Видео появилось на Telegram-канале Сейчас.kg.

Собравшиеся отмечают, что больница находится в одном из самых населенных и проходимых районов. «Тут и Ошский рынок, и ЦСМ № 1, и общежития, и много всего другого. Риск вынести инфекцию и распространить ее до невероятных масштабов очень велик», — отмечают они.

Напомним, накануне заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что принято решение разгрузить инфекционную больницу. По его словам, развернуты койки в других больницах. Он добавил, что кыргызско-турецкая больница также подготовлена к приему больных и перепрофилированию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154287/
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