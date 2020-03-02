Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас

Сегодня сторонники экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова проводят в Бишкеке общее народное собрание на центральной площади Ала-Тоо.
Они требуют освободить осужденного политика.
24.kg ведет текстовую трансляцию. Информация обновляется.
Ранее было заявлено, что митинг начнется в 13.00. Однако люди уже начали выступать.
Члены политсовета СДПК не намерены принимать участие в митинге сторонников Садыра Жапарова. Об этом журналистам сообщила официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.
Общественный порядок на месте обеспечивают сотрудники ГУВД Бишкека, управления Патрульной службы милиции, оперативные и отдельные подразделения МВД. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве внутренних дел.
К 11.40 на площади Ала-Тоо собралось около 500 сторонников Садыра Жапарова. Организаторы обещают, что на митинг придут около 2 тысяч человек.
Организаторы акции протеста просят собравшихся не нарушать общественный порядок.
«Среди нас есть сотрудники правоохранительных органов. Просим не нарушать общественный порядок. Кроме того, просим не мусорить, не вступать в конфликт с правоохранителями, а также не поддаваться на провокации», — призывают они.
На площади установили биотуалеты.
24.kg ведет видеотрансляцию с площади Ала-Тоо.
На площади Ала-Тоо собралось более ста человек. Люди с флагами и транспарантами продолжают приходить.
Сам Садыр Жапаров, который сейчас отбывает наказание в колонии, призвал сторонников не выходить сегодня на митинг из-за возможных провокаций.
В МВД заявили, что будут пресекать любые попытки дестабилизации обстановки и провокации.
Суды всех инстанций приговорили Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР. В комиссию по помилованию при президенте также направлены документы и прошение самого осужденного к главе государства — проявить акт доброй воли и освободить.