Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас

изменить порядок

Ранее было заявлено, что митинг начнется в 13.00. Однако люди уже начали выступать.

Члены политсовета СДПК не намерены принимать участие в митинге сторонников Садыра Жапарова. Об этом журналистам сообщила официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.

Общественный порядок на месте обеспечивают сотрудники ГУВД Бишкека, управления Патрульной службы милиции, оперативные и отдельные подразделения МВД. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве внутренних дел.

К 11.40 на площади Ала-Тоо собралось около 500 сторонников Садыра Жапарова. Организаторы обещают, что на митинг придут около 2 тысяч человек.

Организаторы акции протеста просят собравшихся не нарушать общественный порядок. «Среди нас есть сотрудники правоохранительных органов. Просим не нарушать общественный порядок. Кроме того, просим не мусорить, не вступать в конфликт с правоохранителями, а также не поддаваться на провокации», — призывают они.

На площади установили биотуалеты. Фото 24.kg. Четыре биотуалета установили на пересечении проспекта Чуй и улицы Раззакова

24.kg ведет видеотрансляцию с площади Ала-Тоо.

На площади Ала-Тоо собралось более ста человек. Люди с флагами и транспарантами продолжают приходить.





Сам Садыр Жапаров, который сейчас отбывает наказание в колонии, призвал сторонников не выходить сегодня на митинг из-за возможных провокаций. Фото с Facebook/Шарабидин Токтосунов. В соцсетях адвокат осужденного политика опубликовал письмо с призывом не выходить на митинг

В МВД заявили, что будут пресекать любые попытки дестабилизации обстановки и провокации.