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Общество

Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас

Сегодня сторонники экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова проводят в Бишкеке общее народное собрание на центральной площади Ала-Тоо.

Они требуют освободить осужденного политика. 

24.kg ведет текстовую трансляцию. Информация обновляется. 

изменить порядок

12:10
02.03.2020

Ранее было заявлено, что митинг начнется в 13.00. Однако люди уже начали выступать. 

12:00
02.03.2020

Члены политсовета СДПК не намерены принимать участие в митинге сторонников Садыра Жапарова. Об этом журналистам сообщила официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.

11:47
02.03.2020

Общественный порядок на месте обеспечивают сотрудники ГУВД Бишкека, управления Патрульной службы милиции, оперативные и отдельные подразделения МВД. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве внутренних дел.

11:43
02.03.2020

К 11.40 на площади Ала-Тоо собралось около 500 сторонников Садыра Жапарова. Организаторы обещают, что на митинг придут около 2 тысяч человек.

11:40
02.03.2020

Организаторы акции протеста просят собравшихся не нарушать общественный порядок.

«Среди нас есть сотрудники правоохранительных органов. Просим не нарушать общественный порядок. Кроме того, просим не мусорить, не вступать в конфликт с правоохранителями, а также не поддаваться на провокации», — призывают они.

11:39
02.03.2020

На площади установили биотуалеты.

24.kg
Фото 24.kg. Четыре биотуалета установили на пересечении проспекта Чуй и улицы Раззакова

 

11:32
02.03.2020

24.kg ведет видеотрансляцию с площади Ала-Тоо. 

11:26
02.03.2020

На площади Ала-Тоо собралось более ста человек. Люди с флагами и транспарантами продолжают приходить. 

11:11
02.03.2020

Сам Садыр Жапаров, который сейчас отбывает наказание в колонии, призвал сторонников не выходить сегодня на митинг из-за возможных провокаций. 

с Facebook/Шарабидин Токтосунов
Фото с Facebook/Шарабидин Токтосунов. В соцсетях адвокат осужденного политика опубликовал письмо с призывом не выходить на митинг

11:05
02.03.2020

В МВД заявили, что будут пресекать любые попытки дестабилизации обстановки и провокации.

11:00
02.03.2020

Суды всех инстанций приговорили Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР. В комиссию по помилованию при президенте также направлены документы и прошение самого осужденного к главе государства — проявить акт доброй воли и освободить.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145177/
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