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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» снята с гонки

Партия «Кыргызстан» снята с выборов. Решение принято сегодня на заседании ЦИК.

По словам главы Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой, документы на регистрацию может сдать только уполномоченный представитель партии. Таков закон, а не прихоть ЦИК.

Отметим, пакет накануне в ЦИК привез сотрудник секретариата политобъединения. Уполномоченная по выборам просила его подменить, поскольку плохо себя чувствовала накануне и боялась выйти из дома, так как думала, что больна коронавирусом.

«Но сегодня-то здоровы, и что вам раньше мешало, не вчера именно, а в любой другой день привезти документы? Приехал какой-то человек, кинул папку на стол и уехал. Это неуважение и к нам, как членам ЦИК, и к вам, такой солидной партии», — заявил Бахтияр Кыдыров.

Нуржан Шайлдабекова напомнила — закон един для всех.

Ранее сообщалось, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163295/
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