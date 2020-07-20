Отдать «Белый дом» под обсервацию. Волонтеры вышли на митинг, но их разогнали

Волонтеров и активистов, которые вышли на мирный митинг и выразили недоумение о каникулах депутатов парламента, разогнали. Об этом 24.kg сообщила одна из участниц Айгуль Курбанбаева.
По их словам, сегодня они вышли к Жогорку Кенешу и пытались обратить внимание на то, что в тяжелое для кыргызстанцев время народные избранники должны выйти из отпусков и помогать народу или хотя бы предоставить здание парламента под обсервацию.
«Мы ежедневно, проезжая мимо «Белого дома», думаем, что это идеальное место для обсервации. Там же все условия: кондиционеры (которых нет в спортзалах школ, где сейчас больные), лифты, раздельные кабинеты, которые идеально подойдут под индивидуальные палаты тяжелым пациентам», — рассказывает девушка.
Депутаты все равно на каникулах, а здание сейчас пустует.Айгуль Курбанбаева
Активисты отмечают, что практика в волонтерстве показала: медикам и пациентам нужны человеческие условия, а не спортзалы старых школ.
«Мы хотели это высказать, сделать несколько фотографий, чтобы поднять эту тему. Не успели мы начать фотографировать, как к нам подошли трое мужчин и начали выгонять. Они сказали: «Это частная территория, здесь фотографировать и находиться нельзя», — и потребовали, чтобы мы ушли», — говорит Айгуль Курбанбаева.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.