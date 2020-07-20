Отдать «Белый дом» под обсервацию. Волонтеры вышли на митинг, но их разогнали

Волонтеров и активистов, которые вышли на мирный митинг и выразили недоумение о каникулах депутатов парламента, разогнали. Об этом 24.kg сообщила одна из участниц Айгуль Курбанбаева.

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По их словам, сегодня они вышли к Жогорку Кенешу и пытались обратить внимание на то, что в тяжелое для кыргызстанцев время народные избранники должны выйти из отпусков и помогать народу или хотя бы предоставить здание парламента под обсервацию.

«Мы ежедневно, проезжая мимо «Белого дома», думаем, что это идеальное место для обсервации. Там же все условия: кондиционеры (которых нет в спортзалах школ, где сейчас больные), лифты, раздельные кабинеты, которые идеально подойдут под индивидуальные палаты тяжелым пациентам», — рассказывает девушка.

Депутаты все равно на каникулах, а здание сейчас пустует. Айгуль Курбанбаева

Активисты отмечают, что практика в волонтерстве показала: медикам и пациентам нужны человеческие условия, а не спортзалы старых школ.

«Мы хотели это высказать, сделать несколько фотографий, чтобы поднять эту тему. Не успели мы начать фотографировать, как к нам подошли трое мужчин и начали выгонять. Они сказали: «Это частная территория, здесь фотографировать и находиться нельзя», — и потребовали, чтобы мы ушли», — говорит Айгуль Курбанбаева.

Волонтеры отметили, что трое мужчин, которые не дали провести мирную акцию, представились сотрудниками Десятого отдела ГКНБ. «Они называли меня «сукой» на кыргызском языке. Еще сказали, что, если мы опубликуем видео в Сеть, нам будет очень плохо», — заключила Айгуль Курбанбаева.

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