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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Горно-обогатительный комплекс «Бозымчак» приостановил работу

Горно-обогатительный комплекс «Бозымчак» приостановил работу. Информацию об этом 24.kg подтвердили сотрудники компании.

Накануне в социальных сетях распространили видео о том, что на территории комплекса начались волнения. Около 20 местных жителей прошли на территорию комплекса и требовали остановить работу на месторождении Бозымчак. После переговоров ситуацию удалось стабилизировать, но в компании решили не подвергать работников опасности.

«К сожалению, сейчас мы не можем говорить о стабильной работе производства. Мы вынуждены эвакуировать людей с комбината, потому что в любой ситуации безопасность и здоровье наших сотрудников являются главным приоритетом», — отмечается в сообщении компании в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168127/
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