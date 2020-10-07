Горно-обогатительный комплекс «Бозымчак» приостановил работу. Информацию об этом 24.kg подтвердили сотрудники компании.

Накануне в социальных сетях распространили видео о том, что на территории комплекса начались волнения. Около 20 местных жителей прошли на территорию комплекса и требовали остановить работу на месторождении Бозымчак. После переговоров ситуацию удалось стабилизировать, но в компании решили не подвергать работников опасности.

«К сожалению, сейчас мы не можем говорить о стабильной работе производства. Мы вынуждены эвакуировать людей с комбината, потому что в любой ситуации безопасность и здоровье наших сотрудников являются главным приоритетом», — отмечается в сообщении компании в Facebook.