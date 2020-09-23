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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг «Против всех»

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг с лозунгами «Против всех». На акцию пришли около 15 активистов, включая правозащитницу Токтайым Уметалиеву.

Участники призывают кыргызстанцев проголосовать на предстоящих 4 октября парламентских выборах против всех партий. Токтайым Уметалиева заявила, что некоторые партии дают от 2 до 3,5 тысячи сомов за персональные данные.

Участники скандируют «ЦИК в отставку!».

Сотрудники правоохранительных органов наблюдают за акцией и не препятствуют ее проведению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166107/
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