Увольнение директора «Северэлектро» Доскула Бекмурзаева суд признал незаконным

Бывший гендиректор ОАО «Северэлектро» Доскул Бекмурзаев оспорил свое увольнение в суде. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Чуйского областного суда.
По ее данным, Аламединский районный суд признал, что его увольнение является незаконным.
«Исковое заявление к «Северэлектро» удовлетворено частично. Суд также постановил признать приказ компании о расторжении с ним трудового договора незаконным и восстановить Доскула Бекмурзаева в должности гендиректора», — проинформировали редакцию.
Однако из собственных источников 24.kg стало известно, что Улан Астаркулов, назначенный на должность гендиректора компании, подал апелляцию и будет обжаловать решение суда.
Напомним, что 28 октября решением совета директоров ОАО «Северэлектро» освобожден от занимаемой должности генерального директора акционерного общества Доскул Бекмурзаев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Новым главой ОАО «Северэлектро» стал Улан Астаркулов. Решение согласовали с Фондом по управлению государственным имуществом и ОАО «Национальный энергохолдинг».
После этого электрики и рабочие РЭС, не согласные с назначением нового директора, несколько раз выходили на митинги к Дому правительства.