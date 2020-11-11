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Общество

Пятый митинг в Бишкеке. Сотрудники «Акнета» вышли против Кубана Ажимудинова

В Бишкеке прошел митинг сотрудников компании «Акнет». Представители интернет-провайдера выступили против учредителя Кубана Ажимудинова.

По словам Мирбека Сопиева, при прежнем руководстве сотрудники компании не получали никаких социальных гарантий. Кроме того, зарплата выплачивалась в конвертах.

«Сейчас мы получаем зарплату по белой бухгалтерии. У нас не было отпускных, нам не выплачивали больничный. Сейчас многие получают зарплату стабильно, есть трудовой договор. Многим сотрудникам, у кого были проблемы с финансами, компания помогла. Раньше при руководстве Кубана Ажимудинова мы получали зарплату в кассе так, будто сами что-то должны. Сейчас такого нет», — сказал Мирбек Сопиев.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров. Учредителя компании Кубана Ажимудинова водворили в СИЗО-1. Его подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172565/
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