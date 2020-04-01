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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На Иссык-Куле хотят открыть обсервацию по коронавирусу. Жители вышли на митинг

Жители села Маяк Иссык-Кульской области вышли на митинг против организации обсервации в населенном пункте. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что ранее местные власти заявили, что в детском лагере будут размещать людей, которые контактировали с больными коронавирусом.

«Люди боятся, что сельчане могут заразиться. Сегодня гражданам пообещали отменить инициативу о создании обсерватора», — сообщили редакции.

В УВД Иссык-Кульской области 24.kg подтвердили информацию об акции протеста. По данным милиции, все сельчане разошлись после разъяснительных работ.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148757/
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