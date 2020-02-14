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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Полпредство в Баткене обвиняет таджикского генерала в разжигании розни

Пресс-служба полномочного представительства правительства в Баткенской области распространила заявление по поводу выступления начальника УМВД Согдийской области Таджикистана генерал-майора Абдулло Навджувонова.

Как отмечается, таджикский генерал на своей первой пресс-конференции на новом посту 12 февраля назвал конфликты на границе с Кыргызстаном одной из основных проблем правоохранительных органов Согдийской области наряду с преступлениями, связанными с терроризмом и экстремизмом.

Генерал Навджувонов сообщил, что по фактам пограничных конфликтов возбуждено 16 уголовных дел и 27 граждан Кыргызстана объявлены в розыск. «Если поднять историю, в прошлом Баткен никогда не был кыргызской землей. Но предки привели кыргызов и дали им тут землю, а сегодня это стало проблемой для нас», — цитирует российское агентство «Спутник» слова начальника милиции Согдийской области.

«Своими провокационными заявлениями начальник УМВД Согдийской области генерал-майор Абдулло Навджувонов нарушает мир в приграничном регионе и разжигает рознь между двумя народами», — говорится в заявлении полпредства в Баткенской области КР.

На высказывания таджикского генерала отреагировало и Министерство иностранных дел КР. В МИД был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Кыргызстане Назирмад Ализода. Внешнеполитическое ведомство отметило недопустимость подобных высказываний чиновников столь высокого ранга, тем более представителей правоохранительных органов, которые наоборот должны по поручению глав двух государств проводить соответствующую работу по пресечению провокационных заявлений и действий.

«Кыргызская сторона ожидает надлежащей реакции от официального Душанбе и надеется, что подобные факты в дальнейшем не будут повторяться», — отмечают в МИД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143713/
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