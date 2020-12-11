Ветераны Вооруженных сил вышли на митинг

В Бишкеке на площади Ала-Тоо прошел митинг ветеранов Вооруженных сил Кыргызстана. На акцию вышли примерно 60 человек. Информацию об этом 24.kg подтвердил полковник в отставке Анвар Сартаев.

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По его словам, протестующие обратились к властям, в том числе генпрокурору Курманкулу Зулушеву и главе ГСБЭП Сыймыку Жапыкееву.

Они требуют от чиновников расследовать результаты проверки Счетной палаты в 2011 и 2015 годах в Министерстве финансов по поводу незаконных выплат работникам ведомства.

Отмечается, что 14 декабря ветераны встретятся с депутатом Жогорку Кенеша Акылбеком Жапаровым. Предполагается, что они поговорят о помощи нардепа по защите прав военнослужащих страны.

Напомним, что Акылбек Жапаров выступил с идеей убрать у пенсионеров силовых структур надбавки. Ветераны силовых структур обсудили инициативу депутата о лишении их дополнительных надбавок, и она им не понравилась.

Позже Акылбек Жапаров сказал, что военнослужащие должны получать достойную пенсию.