11:31
USD 84.80
EUR 102.51
RUB 1.15
Общество

Глава ГКПЭН пообещал запустить работу месторождения Бозымчак до нового года

Возле Дома правительства продолжается митинг работников горнодобывающего комплекса Бозымчак.

К митингующим вышел председатель ГКПЭН Жиргалбек Сагынбаев.

По его словам, в воскресенье он отправится в Джалал-Абадскую область, где проведет переговоры с местным населением, которое выражает недовольство по поводу работы комплекса.

«Я думаю, что до нового года мы решим все вопросы и предприятие начнет работать. Помимо этого, мы посетим и другие месторождения. До конца этого года постараемся решить все проблемы», — отметил глава ГКПЭН.

Ранее на акцию протеста к Дому правительства вышли около 200 сотрудников предприятия. По их словам, месторождение не работает с 6 октября, причина — недовольство жителей нескольких сел, расположенных возле комплекса.

Горно-обогатительный комплекс «Бозымчак» приостановил работу 7 октября. Компания вынужденно распустила сотрудников, чтобы не подвергать их опасности. Позже казахстанская сторона выразила озабоченность в связи со сложившейся в Кыргызстане ситуацией с компаниями «Каз Минералз Бозымчак», «Джеруй», «Джамгыр» и «Вертекс Голд Компани».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176356/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудники «Бозымчака» просят премьер-министра помочь в запуске месторождения
Возле Дома правительства митингуют сотрудники месторождения Бозымчак
Возле входа в Жогорку Кенеш организовали «коридор позора» для депутатов
Возле здания Жогорку Кенеша проходит митинг против референдума
Депутат Умбеталы Кыдыралиев считает, что митинг мигрантов в Москве заказной
Цифра дня. 830 митингов прошло в Бишкеке с начала 2020 года
Не доверяем власти. Кыргызстанцы в Москве вышли на митинг возле Госдумы
В Бишкеке прошла очередная акция против референдума
Освобождение Батукаева. На митинге около Верховного суда произошла драка
В Бишкеке проходит акция против референдума и изменения Конституции
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Возвращение в&nbsp;школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант Возвращение в школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант
Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в&nbsp;счет погашения ущерба Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в счет погашения ущерба
Бизнес
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
11 декабря, пятница
11:29
Сотрудники «Бозымчака» просят премьер-министра помочь в запуске месторождения Сотрудники «Бозымчака» просят премьер-министра помочь в...
11:18
Глава ГКПЭН пообещал запустить работу месторождения Бозымчак до нового года
11:11
В мире COVID-19 заразились свыше 69,5 миллиона, умерли более 1,5 миллиона
11:01
Выборы президента. Сайт ЦИК перестал работать
10:47
Возле Дома правительства митингуют сотрудники месторождения Бозымчак