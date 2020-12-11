Глава ГКПЭН пообещал запустить работу месторождения Бозымчак до нового года

Возле Дома правительства продолжается митинг работников горнодобывающего комплекса Бозымчак.
К митингующим вышел председатель ГКПЭН Жиргалбек Сагынбаев.
По его словам, в воскресенье он отправится в Джалал-Абадскую область, где проведет переговоры с местным населением, которое выражает недовольство по поводу работы комплекса.
«Я думаю, что до нового года мы решим все вопросы и предприятие начнет работать. Помимо этого, мы посетим и другие месторождения. До конца этого года постараемся решить все проблемы», — отметил глава ГКПЭН.
Горно-обогатительный комплекс «Бозымчак» приостановил работу 7 октября. Компания вынужденно распустила сотрудников, чтобы не подвергать их опасности. Позже казахстанская сторона выразила озабоченность в связи со сложившейся в Кыргызстане ситуацией с компаниями «Каз Минералз Бозымчак», «Джеруй», «Джамгыр» и «Вертекс Голд Компани».