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Общество

В Бишкеке вновь митингуют сотрудники ОАО «Северэлектро»

Фото 24.kg. Сотрудники ОАО «Северэлектро» на митинге

В Бишкеке возле Дома правительства снова митингуют работники ОАО «Северэлектро».

Около 100 человек вышли на мирную акцию протеста. Они держат плакаты с надписями: «Нет случайным назначениям. Стоп беспределу!». Митингующие по-прежнему требуют вернуть уволенного директора компании Доскула Бекмурзаева.

Ранее сотрудники «Северэлектро» уже протестовали. К ним вышел представитель правительства и пообещал создать комиссию, где обсудят кадровые перестановки в компании. Но позже выяснилось, что комиссию никто не создавал.

28 октября решением совета директоров ОАО «Северэлектро» освобожден от занимаемой должности генерального директора акционерного общества Доскул Бекмурзаев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новым главой ОАО «Северэлектро» стал Улан Астаркулов. Решение согласовали с Фондом по управлению государственным имуществом и ОАО «Национальный энергохолдинг».

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172521/
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