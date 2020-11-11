В Бишкеке вновь митингуют сотрудники ОАО «Северэлектро»

В Бишкеке возле Дома правительства снова митингуют работники ОАО «Северэлектро».

Около 100 человек вышли на мирную акцию протеста. Они держат плакаты с надписями: «Нет случайным назначениям. Стоп беспределу!». Митингующие по-прежнему требуют вернуть уволенного директора компании Доскула Бекмурзаева.

Ранее сотрудники «Северэлектро» уже протестовали. К ним вышел представитель правительства и пообещал создать комиссию, где обсудят кадровые перестановки в компании. Но позже выяснилось, что комиссию никто не создавал.

28 октября решением совета директоров ОАО «Северэлектро» освобожден от занимаемой должности генерального директора акционерного общества Доскул Бекмурзаев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.