С покрышками на шее. В Бишкеке продолжаются акции против семейного насилия

В Бишкеке третий день продолжается акция против семейного насилия. Несколько участников, соблюдая дистанцию, встали напротив «Белого дома».

Один из активистов Адилет Иманалиев повесил на шею автомобильные покрышки в поддержку сузакской мученицы. «Буду стоять до тех пор, пока не устанет шея, пока не останется сил нести эту ношу», — сказал молодой человек.

Парень простоял так около 40 минут. После остальные участницы также попробовали удержать покрышки, чтобы почувствовать их тяжесть.

Милиция наблюдает за акцией и просит соблюдать санитарные нормы.

За акцией следит также Азиза Абдирасулова, руководитель правозащитного центра «Кылым шамы».

«Специально пришла, чтобы понаблюдать за ходом митинга. Пока никаких правонарушений ни со стороны милиции, ни со стороны организаторов не наблюдается. Сотрудники правоохранительных органов призывают соблюдать санитарные нормы и порядок. Призывы участников акции не противоречат Конституции», — отметила правозащитник.

Провокаций и попыток разогнать мирную акцию нет.